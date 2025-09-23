Выпавшая с 10 этажа в Москве девочка умерла в больнице

Девочка, выпавшая из окна на западе Москвы, умерла в больнице, сообщили в столичном управлении СКР. Ранее сообщалось, что ребенок упал с высоты, когда остался без присмотра родителей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). По данным Telegram-канала «112», девочке было три года.

Утром 23 сентября в МЧС сообщили, что ребенок упал с 10-го этажа на козырек подъезда дома на улице Удальцова. Спасатели уложили ребенка на спинальный щит, спустили на землю и передали медикам.

