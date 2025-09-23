Прокуратура добилась капремонта жилого дома в поселке Саратовской области

В поселке Алексеевка Саратовской области выполнили капремонт многоквартирного дома после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Хвалынская городская прокуратура выяснила, что фонд капремонта ранее заключил с подрядчиком договор на ремонтные работы общего имущества в многоквартирном доме № 1 по ул. Заводская в поселке Алексеевка. При этом фонд не контролировал исполнение работ надлежащим образом.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление руководителю регионального оператора. В итоге нарушения устранили, капремонт выполнили.

Павел Фролов