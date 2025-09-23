В Татарстане выявили 1,2 тысячи нарушений при капремонте домов с начала года

В Татарстане с начала 2025 года жилинспекция республики провела 1,7 тыс. проверок и выявила 1,2 тыс. нарушений, допущенных при капитальном ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В программу капремонта этого года включено 915 домов. В 17 из них подрядчики так и не вышли на объекты, и ремонт перенесли. В то же время полностью завершены работы в 425 домах, однако инспекция приняла только 103 объекта.

В 20 муниципалитетах в 85 домах до сих пор продолжается ремонт крыш, фасадов и систем теплоснабжения. Среди отстающих — Казань, Нижнекамский, Альметьевский и Высокогорский районы. Тем не менее по сравнению с прошлым годом темпы работ выросли. В 2024 году отставание по сезонным работам превышало 20% от графика. На сентябрь 2024 года в республике было завершено 321 здание, в 2025 году — 425.

В пресс-службе отметили, что ведомство до сих пор не согласовало результаты капремонта программы 2024 года в 27 домах в Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Нижнекамском, Сармановском и Чистопольском районах.

