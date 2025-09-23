«Русал» ведет переговоры об участии в реконструкции алюминиевого завода в Египте

«Русал» (MOEX: RUAL) ведет переговоры о сотрудничестве с компанией EgyptAlum. Обсуждения ведутся в том числе с представителями египетского правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании.

Одним из направлений сотрудничества может стать участие «Русала» в проекте реконструкции и модернизации действующих мощностей египетского алюминиевого завода. Номинальная мощность предприятия — 310 тыс. т алюминия. Контрольный пакет EgyptAlum принадлежит государственному управляющему холдингу.

В пресс-релизе приводятся слова замдиректора «Русала» по новым проектам Алексея Арнаутова. Он обратил внимание на то, что египетский завод был построен в 1970-х года при техническом содействии СССР.

56,88% акций «Русала» принадлежит холдингу «Эн+», основанному Олегой Дерипаской. По итогам первого полугодия выручка компании увеличилась на 32% год к году и составила $7,5 млрд при чистом убытке по МСФО $194 млн.