На Ставрополье оштрафовали строительную фирму за самовольный захват земли

К административной ответственности за незаконный захват земли сельхозназначения в Ставропольском крае привлечена строительная компания. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

«Строительная компания на основании лицензии добывает в Труновском округе в карьере полезные ископаемые. При этом недропользователем (...) незаконно и самовольно заняты земли сельхозназначения площадью 8,7 га, на которых расположены капитальные строения и размещена техника»,— пояснили в ведомстве.

В отношении руководителя компании было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Сумма штрафа составила 50 тыс. руб.

Устранение нарушений земельного законодательства находится на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн