Coca-Cola не смогла запустить иск к югоосетинской «Кока-кола Компании»

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск The Coca-Cola Company к югоосетинскому ООО «Кока-кола Компании» из-за ошибки истца, следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Американский производитель подал иск 8 сентября 2025 года и потребовал запретить использование схожего фирменного наименования на территории Южной Осетии. Суд выяснил, что заявление подано с нарушениями. В платежном поручении на госпошлину в 50 тыс. руб. истец указал неверный код ОКТМО, а к иску не приложил выписку из реестра юридических лиц. Суд назначил срок для устранения нарушений до 15 октября. Если Coca-Cola не предоставит документы, иск вернут.

В марте 2025 года СМИ сообщали, что российские торговые сети начали получать коммерческие предложения от ООО «Кока-кола Компании». Компания из Цхинвала производит газированные напитки в партнерстве с российской «ПКВ». По распространенным фотографиям, их этикетка почти повторяет фирменное оформление Coca-Cola.

Станислав Маслаков