Участок сельхозземель в Кстовском районе изъяли у собственника из-за нарушений

Суд по иску властей решил изъять у Мхитаряна А.А. земельный участок площадью 4,6 га в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Далее его выставят на торги, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Еще в 2023 году ведомство установило, что участок по назначению не используется: на площади более 1 га захламлен строительными отходами, остальная часть заросла. Собственнику назначали штрафы и выдавали предписания, однако нарушения он не устранил.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в региональное минимущества, чтобы оно приняло меры к изъятию земли.

Галина Шамберина