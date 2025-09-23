Участок сельхозземель в Кстовском районе изъяли у собственника из-за нарушений
Суд по иску властей решил изъять у Мхитаряна А.А. земельный участок площадью 4,6 га в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Далее его выставят на торги, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора 23 сентября.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Еще в 2023 году ведомство установило, что участок по назначению не используется: на площади более 1 га захламлен строительными отходами, остальная часть заросла. Собственнику назначали штрафы и выдавали предписания, однако нарушения он не устранил.
В связи с этим Россельхознадзор обратился в региональное минимущества, чтобы оно приняло меры к изъятию земли.