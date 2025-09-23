На Малой Затонской в Саратове произошла коммунальная авария, проводится проверка

В районе дома № 21 по ул. Малая Затонская в Волжском районе Саратова произошла коммунальная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На место выехал и.о. прокурора Волжского района Саратова Алексей Коновалов. Надзорное ведомство приступило к проверке по факту случившегося.

Специалисты МУПП «Саратовводоканал» устраняют течь холодного водоснабжения. Прокуратура контролирует ход работ и ликвидацию последствий аварии.

Павел Фролов