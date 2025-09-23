Премьер Дании назвала инцидент с БПЛА самой серьезной атакой на инфраструктуру страны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ситуация с БПЛА, обнаруженными над аэропортом Копенгагена минувшей ночью, стала самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны на сегодняшний день. Власти начали расследование инцидента.

«Мы, конечно, не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит. И очевидно, что это говорит о событиях, которые мы могли наблюдать в последнее время, связанных с другими атаками беспилотников, нарушениями воздушного пространства и хакерскими атаками на европейские аэропорты»,— сказала Метте Фредериксен журналистам (цитата по Avisen Danmark).

22 сентября аэропорт Копенгагена примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск) на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Причиной стало появление нескольких БПЛА. Аналогичный инцидент произошел 23 сентября в 3:22 утра (4:22 мск) в Осло, местные власти сообщили о двух беспилотниках. Правоохранительные органы Норвегии и Дании пока не выяснили, кто управлял дронами.

Лусине Баласян