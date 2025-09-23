В Волгоградской области нашли пропавшую 14-летнюю школьницу из Камышина

Полиция обнаружила пропавшую 14-летнюю школьницу из Камышина Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Об исчезновении дочери мать рассказала полицейским 20 сентября этого года. В тот день девочка ушла из дома примерно в 17:00 и не вернулась.

Полиция приступила к поискам несовершеннолетней. Нашли ее накануне, 22 сентября. Где, не уточняется.

Инспекторы ПДН МО МВД России «Камышинский» выясняют, почему школьница не вернулась домой, совершались ли в отношении нее противоправные действия. Как только проверка завершится, примут меры реагирования.

Павел Фролов