Армения договорилась с альянсом

В Ереване прошел семинар «Роуз-Рот» Парламентской ассамблеи НАТО, темой которого стали отношения с альянсом и безопасность на Южном Кавказе. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, укрепление партнерства с НАТО — один из приоритетов наряду с нормализацией отношений с Азербайджаном и Турцией. Сближение Еревана с НАТО происходит несмотря на предупреждения Москвы о дестабилизирующей роли альянса на Южном Кавказе. На этом фоне новая оппозиционная партия «Мать Армения» выступила за сохранение союзнических отношений с Москвой, назвав Пашиняна «воркующим вороном войны».

В ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Маркосом Перестреллой премьер Армении Никол Пашинян «подчеркнул важность отношений с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и программах, направленных на укрепление демократических институтов»

В ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Маркосом Перестреллой премьер Армении Никол Пашинян «подчеркнул важность отношений с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и программах, направленных на укрепление демократических институтов»

21–22 сентября в Ереване прошел семинар «Роуз-Рот» Парламентской ассамблеи НАТО на тему «Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности». В эту консультативную организацию НАТО входят делегаты парламентов стран—членов альянса, а также ассоциированных стран и стран-партнеров.

В ходе двухдневного заседания в Ереване члены Парламентской ассамблеи НАТО обсуждали кардинальные перемены на Южном Кавказе. Главными из них были признаны процесс нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном и диверсификация политики Еревана.

Значение диалога в формате «Роуз-Рот» для его участников подчеркивало то, что в Ереван помимо председателя Парламентской ассамблеи НАТО Маркоса Перестреллы прибыли представители Азербайджана и Турции.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в ходе встречи с господином Перестреллой премьер-министр Пашинян «подчеркнул важность отношений с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и программах, направленных на укрепление демократических институтов». В свою очередь, в обращении к участникам встречи глава постоянной комиссии парламента Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян на правах хозяина поприветствовал делегатов Баку и Анкары и выразил особую благодарность евроатлантическому сообществу. «Если мы говорим о мире, то нужно начинать со слов, а для передачи слов это лучшая площадка. Площадка НАТО, европейская площадка»,— заявил Андраник Кочарян.

Между Арменией и НАТО действует план индивидуального партнерства, принятый в декабре 2005 года.

Он предполагает консультации по региональной безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование оборонного и бюджетного планирования. В марте прошлого года тогдашний генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стороны близки к согласованию новой партнерской программы.

О том, как продвигается взаимодействие Еревана и Брюсселя, рассказал в ходе семинара «Роуз-Рот» глава Минобороны Армении Сурен Папикян. «Министерство обороны Армении сегодня на постоянной основе получает специализированную консультативную помощь от Франции и США; Греция также оказывает координированную помощь по ряду направлений. На данном этапе основные усилия сосредоточены на разработке стратегических документов с новой моделью и стандартами, модернизации структуры и системы управления вооруженными силами, развитии образовательных и учебных возможностей и других направлениях»,— заявил Сурен Папикян.

По его словам, при поддержке западных партнеров Ереван осуществляет шаги по пополнению своего арсенала современным вооружением и военной техникой, что стало возможным благодаря диверсификации оборонных связей.

На многовекторности политики Еревана, балансирующей между Россией и Западом, сделал особый акцент вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

«Наша страна всегда придавала важность партнерским отношениям с альянсом, в том числе участию в миротворческих миссиях. Взаимодействие с НАТО является частью нашей внешней политики балансирования и сбалансированности, и мы готовы продолжить это сотрудничество, направленное на укрепление региональной и глобальной безопасности»,— заявил Рубен Рубинян.

«На протяжении десятилетий стратегия безопасности Армении зависела только от одного полюса, что создавало для нас множество проблем»,— отметил вице-спикер. Прямо не упомянув Россию в качестве того самого «одного полюса», он назвал актуальной задачей «диверсификацию политических, экономических и оборонных отношений».

Особое значение в Ереване придают нормализации отношений с Турцией. «Мы надеемся, что Турция откликнется на нашу готовность к скорейшему установлению дипломатических отношений и открытию границ. Мы готовы к этому уже сейчас»,— сообщил Рубен Рубинян.

Состоявшийся в Ереване семинар Парламентской ассамблеи НАТО показал, что Ереван и Москва по-прежнему расходятся в оценке роли альянса на Южном Кавказе.

Там, где Ереван ищет «диверсификацию», Москва усматривает дестабилизацию. «Ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет. Напротив, основная цель, как мы прекрасно понимаем, западников — расшатать регион, стравить, создать новые очаги напряженности. Надеемся, что и в Баку, и в Ереване в равной мере понимают как нашу обоснованную обеспокоенность по этому поводу, так и в полной мере оценивают риски углубления своего взаимодействия с агрессивными военными блоками»,— ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Новое заявление премьера Пашиняна об отношениях с Россией, которое он сделал на прошлой неделе на съезде правящей партии «Гражданский договор», показывает, что в Ереване считают перемены в отношениях с Москвой позитивными.

«Трансформация, которая происходит в армяно-российских отношениях, конструктивна, так как мы обсуждаем вопросы открыто, честно, в партнерской атмосфере. Мы находили, находим и будем находить решения сложных проблем, и для этого очень важно личное обоюдное доверие с уважаемыми коллегами из РФ. В этой трансформации позитив в разы существеннее, чем негатив»,— заявил Никол Пашинян. «Я высоко ценю наш диалог с президентом Российской Федерации. Он очень конструктивный, потому что наши обсуждения проходят открыто, честно, в партнерской атмосфере»,— добавил он.

В своем поздравлении по случаю отмечавшегося 21 сентября Дня независимости Армении президент РФ Владимир Путин отметил важность развития двусторонних отношений.

«Российско-армянские отношения основаны на хороших традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что дальнейшее развитие этих отношений полностью соответствует интересам наших народов»,— говорится в послании президента РФ. Свое поздравление в Ереван направил и премьер-министр Михаил Мишустин, отметивший важность углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ.

На этом фоне вопрос о внешнеполитических приоритетах Еревана стал предметом обострившейся внутриполитической борьбы в стране. В конце прошлой недели оппозиция объявила о создании новой партии «Мать Армения», выступающей за сохранение союзнических отношений с Россией. «Завтрашняя Армения должна иметь стратегические и союзнические отношения с Россией и Ираном, развивающиеся связи с Грузией, поскольку это вытекает из требований безопасности нашей страны и народа. Нельзя допустить, чтобы кто-то в нашей стране смог вбить клин между нами и нашими союзниками. Последние семь лет авантюр и предательств многое нам подсказали. Мы уже многое потеряли, и не стоит верить воркующему ворону войны, скрывающемуся под маской голубя мира»,— заявил лидер партии Андраник Теванян.

Сергей Строкань