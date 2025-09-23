Золото выходит на новый стандарт

Стоимость унции золота впервые в истории превысила $3,8 тыс. На этом фоне опрошенные “Ъ FM” ювелиры предупреждают, что золотые украшения вскоре могут значительно повыситься в цене. Ждать ли ажиотажа на рынке драгоценностей? Подробности — у Леонида Пастернака.

Мир снова на пороге большой золотой лихорадки? Фьючерсы на драгоценный металл в Нью-Йорке обновляют исторические максимумы. Согласно котировкам, за первые шесть месяцев этого года он подорожал более чем на 40%. В апреле цены достигли $3,5 тыс. за унцию на фоне геополитической напряженности и торговых войн Дональда Трампа. Затем цена поднималась еще несколько раз. Крупные игроки уходят с рынка американской валюты в более устойчивые виды активов, объяснил этот тренд вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «У нас индекс доллара падает достаточно сильно и быстро. Возобновились дискуссии о том, насколько Федеральная резервная система проводит независимую политику: на нее сейчас оказывает большое давление нынешняя администрация. И все это на фоне быстро растущего госдолга США и замещения иностранных инвесторов в госдолге.

Китай продолжает продавать казначейские облигации правительства США, к нему присоединилась Индия. Часть этих денег "паркуют" в золото. На пике у КНР было больше $1 трлн вложено в американские казначейские облигации, сейчас — меньше $700 млрд».

По данным аналитиков компании АТОЛ, с января по март 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего в России подорожали украшения именно из золота: подвески — сразу на 12%, кольца — на 9%, а пирсинги и сережки — на 6%. В среднем за одно золотое украшение россияне отдают 6,5 тыс. руб., подсчитали эксперты. Впрочем, вряд ли эта динамика связана с котировками драгоценного металла, считает владелец и президент ювелирного дома Cluev Илья Клюев: «Цена для конечного клиента определяется его готовностью заплатить деньги. Из того, что кто-то резко поднимет прайс на 50%, совершенно не следует, что люди будут покупать по этой цене. Поэтому я хочу сказать, что продавцы достаточно осторожны, особенно в этом году, который пока проходит без каких-то резких падений и подъемов. Думаю, скорее продавец согласится потерять 10-15% от маржи, чем лишиться клиента. Как правило, тот сток, который есть, все-таки сформирован на золоте, которое покупалось полгода назад».

Но продавцы драгоценностей существуют не в вакууме, и ситуация на рынке не может не влиять на стоимость работы, подчеркнула основатель ювелирного бренда Letters and Stones Наталия Архангельская: «Чем больше там золота, тем наше кольцо дороже. Это связано с тем, что мы практически не используем натуральные драгоценные камни. У нас все вставки достаточно стандартные, часто лабораторного происхождения, поэтому золото — это действительно самое дорогое, и это очень сильно влияет на стоимость.

Для нас это катастрофа, достаточно тяжелая ситуация, потому что морально мы не готовы поднимать цены. Но еще немного, и делать это придется, потому что тяжело конкурировать с кучей мастеров, которые просто делают изделия без пробы».

В США уже ощутили эффект от высоких цен на золото, рассказал в разговоре с “Ъ FM” ювелир из Нью-Йорка Алексей Ярных, бизнес которого серьезно зависит от ситуации на международном рынке металлов: «Конечно, подорожают изделия, ведь дороже становится работа с ними. Ваши расходы на этот металл и на его обработку увеличиваются. И в среднем инфляция увеличивает цены тоже».

В сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что закат роли резервных валют неизбежно сместит фокус инвесторов на золото. По его словам, это случится уже в ближайшее время.

