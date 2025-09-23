В России выявили 14,8 тыс. случаев COVID-19 за неделю

Более 16,5 млн россиян прошли вакцинацию против гриппа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю с 15 по 21 сентября в стране зафиксировано 899 тыс. случаев острых респираторных инфекций «негриппозной этиологии», отметили в ведомстве. Там также сообщили о регистрации 14,8 тыс. случаев COVID-19 за тот же период.

«Такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов»,— так Роспотребнадзор объясняет рост заболеваемости вирусными инфекциями.

Ведомство призвало граждан соблюдать профилактические меры и, по возможности, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

4 сентября о старте вакцинации против гриппа в России объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что для кампании в этом году было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В). В текущем году Роспотребнадзор планирует охватить вакцинацией до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска.

9 сентября в Роспотребнадзоре сообщали об 11,5 тыс. выявленных случаев коронавирусной инфекции. В июле специалисты ведомства сообщали о новом штамме коронавируса — XFG (Stratus, Стратус). Последний раз о числе пациентов с этим штаммом вируса Роспотребнадзор отчитывался в конце июля, тогда было зафиксировано 114 случаев заболевания.

Полина Мотызлевская