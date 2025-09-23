В Саратовской области сотрудника АО «Межгородтранс» оштрафовали за нарушения

В Саратовской области прокуратура отреагировала на нарушения в деятельности организации-перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности в деятельности АО «Межгородтранс». Так, там не проводятся инструктажи и проверка знаний.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура возбудила в отношении сотрудника АО «Межгородтранс» дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Павел Фролов