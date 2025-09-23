Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Омской области за пытки задержанных приговорили полицейских

Четверых оперуполномоченных ОМВД России по Тарскому району суд признал виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал Следственного управления СКР по Омской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, преступление было совершено в районном отделе полиции 23 марта 2023 года. Требуя от трех задержанных по подозрению в краже признательных показаний, стражи порядка применили к ним специальные средства, причинив телесные повреждения.

Суд назначил полицейским от четырех до пяти лет колонии строгого режима.

Михаил Кичанов

