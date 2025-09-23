Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Красный Крест помог более 2,9 тыс. человек установить судьбу своих близких

Российский Красный Крест помог более 2,9 тыс. человек найти или установить судьбу своих близких, пропавших из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В начале августа сообщалось, что РКК оказал помощь более 142 тыс. жителей Курской области. В частности, помог найти 2,74 тыс. пропавших (за период с 6 августа 2024 года). РКК также организовал специальную поисковую группу для выезда в приграничные районы и розыска людей.

За первый месяц после вторжения ВСУ в регион РКК закупил для 35 пунктов временного размещения 706 единиц бытовой техники (стиральные машины, холодильники, микроволновки и др.). Кроме того, организация приобрела необходимое оборудование для курских медучреждений.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская

