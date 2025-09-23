На выплаты участникам СВО из бюджета Удмуртии направят еще 1,9 млрд рублей

Доходная и расходная части бюджета Удмуртии на 2025 год увеличены более чем на 4,2 млрд руб. Такой законопроект сегодня, 23 сентября, был принят на 25-й сессии Госсовета республики. Увеличение региональной казны на 3,6 млрд руб. обеспечено ростом налоговых и неналоговых доходов, на 607,3 млн руб. — безвозмездными целевыми поступлениями из федерального бюджета. Изменения закона о бюджете региона поддержали 47 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из пояснительной записки следует, что резервный фонд правительства Удмуртии для обеспечения региональных выплат участникам спецоперации будет увеличен на 1,9 млрд руб. Фонд будет пополнен еще на 300 млн руб. для обеспечения непредвиденных расходов.

В частности, на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы будет направлено 381,6 млн руб. На дорожный ремонт и закупку техники — 465 млн руб. Отметим, что 68,2 млн руб. пойдут на создание модульных средств размещения по туристическим инвестпроектам, 38 млн руб. — на закупку лекарств. Также выделяются средства на закупку БПЛА для экологического мониторинга, расширенный неонатальный скрининг новорожденных, поддержку агропромышленного комплекса.

Таким образом доходы бюджета Удмуртии на 2025 год составят 152,8 млрд руб. Расходы — 155,8 млрд руб. Дефицит — 2,9 млрд руб.