Европейские власти не исключают ввода войск в Молдавию для того, чтобы удержать страну «в русле своей русофобской политики». Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ. Выдержки из заявления приводит ТАСС.

По версии СВР, сейчас «осуществляется концентрация подразделений» армий стран НАТО «вблизи молдавских границ», в том числе в Румынии. Также «готовится натовский "десант" в Одесскую область ... для устрашения Приднестровья», заявили в российском ведомстве.

«Первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла», — добавили в СВР.

Ведомство считает, что «брюссельские евробюрократы полны решимости» контролировать Молдавию.