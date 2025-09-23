Нарышкин: медики возвращают в строй 96% раненных участников СВО

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что работающие в зоне СВО медики возвращают в строй более 96% раненых военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступая на круглом столе, посвященном российскому лидерству в сфере медицины, господин Нарышкин заявил, что России удалось накопить огромный опыт, чтобы сейчас решать «самые непростые» задачи, стоящие перед системой здравоохранения. «Несколько лет назад наша страна достойно ответила на вызов пандемии коронавирусной инфекции, одной из первых разработала соответствующую вакцину, показавшую высокую эффективность»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В начале сентября замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщал, что проведение боевых действий стало одним из «драйверов развития» медицинской реабилитации в России. Он также представлял данные: за семь месяцев 2025 года услуги по медицинской реабилитации были оказаны более 1 млн пациентов (сколько из них являются военнослужащими — не уточнялось).

Среди участников военной операции с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм, сообщали в Федеральном центре научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Там отмечали, что 14,8% участников СВО с инвалидностью являются инвалидами I группы, 26,9% — инвалидами III группы. В апреле глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих имеют тяжелую инвалидность.

Полина Мотызлевская