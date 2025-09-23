Стоки реки Дон в Азовское море оказались ниже среднемноголетних значений

Сток реки Дон в Азовское море существенно ниже среднемноголетних значений и показателей 2024 года. Об свидетельствуют исследования Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На протяжении всего года Цимлянское водохранилище, по данным специалистов, не добирало значительные объемы воды, что приводило к пониженным величинам сброса воды в русло Нижнего Дона. В июне на реках бассейна Дона наблюдалась летняя межень. Водность Среднего Дона (участок реки Дон от устья р. Тихой Сосны – село Дивногорье до Цимлянского водохранилища, где заканчивается Волго-Донской канал) составила 62–70% от нормы, приток воды в Цимлянское водохранилище оказался равным 62% от нормы. На участке Нижнего Дона (от Цимлянского водохранилища до устья) водность была на 50% ниже обычной.

К 30 июля отметка уровня водохранилища снизилась еще на 32 см. Водность Среднего Дона составляла 81–93% от нормы, а водность Нижнего Дона была на 42% ниже нормы. К концу августа уровень воды в Цимлянском водохранилище оказался ниже нормального подпорного уровня почти на 3 м. Водность Среднего Дона составила 90–95% нормы, приток воды в Цимлянское водохранилище – 62%, водность Нижнего Дона (57%) была на 43% ниже обычной.

По данным экспертов, сток реки Дон в створе станицы Раздорской за первые семь месяцев года составил всего 6,2 куб. км и оказался ниже среднемноголетней величины стока за семь месяцев периода 1952–2024 годов, то есть 12,93 куб. км.

Константин Соловьев