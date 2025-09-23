Госсовет Удмуртии принял законопроект о развитии креативных индустрий

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли региональный законопроект о развитии креативных индустрий (КИ). Это произошло на 25-й сессии республиканского парламента сегодня, 23 сентября. В частности, законопроект определяет меры господдержки для субъектов КИ, разграничивает полномочия органов власти, цели и задачи по направлению и др. «За» проголосовали 47 депутатов.

К видам КИ среди прочего относятся народные промыслы и ремесла, музыкальные и литературные произведения, разработка IT-продуктов, гастрономия. По словам министра экономики Удмуртии Анны Слугиной, основная цель законопроекта — увеличение доли КИ в экономике региона до 6% к 2030 году (118,7 млрд руб.). Сейчас в регионе действует 74,4 тыс. субъектов МСП, из них к КИ относятся 4,1 тыс.

«Мы планируем сделать приоритетными и оказывать особую поддержку таким направлениям, как архитектура, гастрономия, отдых и развлечения, реклама и пиар, а также арт-индустрия и дизайн. Эти сферы уже доказали свою жизнеспособность и являются точками роста для экономики нашей республики»,— сказала на заседании профильной комиссии Госсовета Удмуртии 17 сентября госпожа Слугина.

Напомним, 5 февраля вступил в силу федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ» (№ 330-ФЗ). Вклад креативной экономики в ВВП страны в 2024 году — 4%, что составляет 7,5 трлн руб.