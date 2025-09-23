Представители Прикамья победили на всероссийских конкурсах среди библиотек и домов культуры

Стали известны победители всероссийских конкурсов среди библиотек и домов культуры на получение федеральной поддержки для выявления лучших практик культурной деятельности. В число победителей конкурса, проведенного по нацпроекту «Семья», вошли четверо участников из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пермский дом народного творчества «Губерния» получил федеральную поддержку за Всероссийский фестиваль молодежных и школьных театров «Моя игра» в направлении «Культурно-просветительские проекты». Проект включает конкурсный этап и образовательные мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, гриму и так далее. Среди участников — коллективы из 48 регионов России и Республики Казахстан. Главная цель «Моей игры» — создание творческой среды для развития молодых талантов и повышения уровня любительских театров.

Еще один победитель в направлении «Народное творчество» — цикл лабораторий «Расписная городьба», реализованный Лысьвенским культурно-деловым центром. Он посвящен сохранению урало-сибирской росписи. Проведены обучающие семинары и мастер-классы под руководством народных мастеров и приглашенного эксперта Веры Быковой. В результате был создан арт-объекта «Русская изба», который сейчас используется как площадка для обучения ремесленным навыкам.

Культурно-деловой центр Чусового выиграл в направлении «Культурно-просветительские проекты» с литературным фестивалем «ПроЧтение». Мероприятие включает в себя встречи с писателями, лекции, мастер-классы по реставрации книг, массовый диктант, ярмарку и моноспектакли. Он ориентирован на семейную аудиторию и интеграцию тем года, активно работает с местными партнерами, поддерживает местных авторов и создает туристическое событие — «Литературный Чусовой».

В библиотечном направлении отмечена практика Пермской краевой библиотеки Горького — аудиогид по Южному кладбищу Перми «Литературный некрополь». В основе уникального аудиогида — рукописная карта с обозначением писательских захоронений на Южном кладбище Перми. Создал ее член союза писателей, пермский прозаик, поэт Виталий Богомолов. Проект включал работу по сбору и подготовке краеведческого и документального материала, написание текста маршрута, запись аудиогида и размещение его на платформе izi.TRAVEL, а также на сайте библиотеки и в соцсетях для дальнейшего использования читателями.

Каждый из домов культуры получит грант в размере 3 млн руб. Библиотечное направление получит 2,95 млн руб. Федеральные средства поддержки нацпроекта «Семья» пойдут на модернизацию инфраструктуры, внедрение инноваций, оснащение оборудованием для инвалидов, обновление фондов и реализацию творческих проектов.

