Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шелковые туфли и предсмертная записка

В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка, посвященная королеве Марии-Антуанетте

В британской столице открылась выставка Marie Antoinette Style — первая полностью посвященная стилю французской королевы. Будучи иконой моды и «селебрити» своего времени, она оказала огромное влияние на европейский вкус — дизайн интерьеров, моду, декоративно-прикладное и садово-парковое искусство. И это влияние не прекращается на протяжении 250 лет. Роскошный женственный облик австрийской эрцгерцогини, сила ее очарования продолжают вдохновлять многие творческие инициативы: театральные постановки и кино, графический дизайн и фотографию. Проведя масштабное исследование стиля французской королевы, авторы экспозиции сошлись во мнении, что ее личность представляет собой настоящий культурный феномен мирового масштаба и богатейшее живое наследие. «Имя Марии-Антуанетты, самой изучаемой и противоречивой фигуры в истории европейских монархий, ассоциируется как с излишеством и вычурностью, так и с воплощением невероятной красоты. Она создала самобытный стиль, который сегодня пользуется всеобщей популярностью и имеет широкое применение»,— считает куратор экспозиции Сара Грант.

Предыдущая фотография
Жан-Жак Лагрене, чаша в форме груди Марии-Антуанетты, 1787 год

Жан-Жак Лагрене, чаша в форме груди Марии-Антуанетты, 1787 год

Фото: Grand Palais Rmn (Sevres - Manufacture et musee nationaux) Martine Beck-Coppola

Хрустальная флакон с этикеткой «Одеколон от &quot;Necessaire de voyage&quot;», принадлежавшая Марии-Антуанетте

Хрустальная флакон с этикеткой «Одеколон от "Necessaire de voyage"», принадлежавшая Марии-Антуанетте

Фото: Grand Palais RMN (musee du Louvre) Michel Urtado

Застежки браслета. Золото, бриллианты

Застежки браслета. Золото, бриллианты

Фото: Victoria and Albert Museum

Свадебное платье герцогини Хедвиг Элизабет Шарлотты (впоследствии королевы Швеции)

Свадебное платье герцогини Хедвиг Элизабет Шарлотты (впоследствии королевы Швеции)

Фото: Goran Schmidt Livrustkammaren, SHM

Фрагмент придворного платья, принадлежавшего Марии-Антуанетте

Фрагмент придворного платья, принадлежавшего Марии-Антуанетте

Фото: Victoria and Albert Museum

Набор стульев Марии-Антуанетты

Набор стульев Марии-Антуанетты

Фото: Victoria and Albert Museum

Жемчужные украшения Марии-Антуанетты, коллекция Хайди Хортен

Жемчужные украшения Марии-Антуанетты, коллекция Хайди Хортен

Фото: Sotheby's, Bridgeman Images

Пара туфель, принадлежавших Марии-Антуанетте

Пара туфель, принадлежавших Марии-Антуанетте

Фото: CC0 Paris Musees, Musee Carnavalet - Histoire de Paris

Колье «Бриллианты Сазерленда»

Колье «Бриллианты Сазерленда»

Фото: Victoria and Albert Museum

Следующая фотография
1 / 9

Жан-Жак Лагрене, чаша в форме груди Марии-Антуанетты, 1787 год

Фото: Grand Palais Rmn (Sevres - Manufacture et musee nationaux) Martine Beck-Coppola

Хрустальная флакон с этикеткой «Одеколон от "Necessaire de voyage"», принадлежавшая Марии-Антуанетте

Фото: Grand Palais RMN (musee du Louvre) Michel Urtado

Застежки браслета. Золото, бриллианты

Фото: Victoria and Albert Museum

Свадебное платье герцогини Хедвиг Элизабет Шарлотты (впоследствии королевы Швеции)

Фото: Goran Schmidt Livrustkammaren, SHM

Фрагмент придворного платья, принадлежавшего Марии-Антуанетте

Фото: Victoria and Albert Museum

Набор стульев Марии-Антуанетты

Фото: Victoria and Albert Museum

Жемчужные украшения Марии-Антуанетты, коллекция Хайди Хортен

Фото: Sotheby's, Bridgeman Images

Пара туфель, принадлежавших Марии-Антуанетте

Фото: CC0 Paris Musees, Musee Carnavalet - Histoire de Paris

Колье «Бриллианты Сазерленда»

Фото: Victoria and Albert Museum

В залах музея Виктории и Альберта в общей сложности представлено 250 экспонатов. Некоторые из них впервые выехали за пределы Франции, а обеденный сервиз из Малого Трианона, шелковые туфли и предметы личной гигиены из королевской «косметички» и вовсе до сих пор ни разу не покидали стен Версальского дворца. Помимо редких вещей принадлежавших самой королеве, ее богато расшитых платьев и украшений, на выставке можно увидеть более поздние, в том числе современные работы, интерпретирующие ее наследие. В отдельной — заключительной — секции Marie Antoinette Re-Styled собраны кутюрные творения Dior, Chanel, Moschino, Vivienne Westwood, навеянные стилем Марии-Антуанетты, а также костюмы из одноименного фильма Софии Копполы с Кирстен Данст в главной роли и обувь, созданная дизайнером Маноло Блаником специально для съемок. Знаменитый британский обувщик выступил единственным спонсором выставочного проекта и даже приурочил к открытию капсульную коллекцию туфель в стиле XVIII столетия.

Предыдущая фотография
Франсуа Юбер Друэ, «Портрет Марии-Антуанетты, королевы Франции, в придворном платье», 1773 год

Франсуа Юбер Друэ, «Портрет Марии-Антуанетты, королевы Франции, в придворном платье», 1773 год

Фото: Victoria and Albert Museum

Элизабет-Луиза Виже Ле Брун «Портрет Марии-Антуанетты с розой»

Элизабет-Луиза Виже Ле Брун «Портрет Марии-Антуанетты с розой»

Мария-Антуанетта в образе гарпии, попирающей права человека и Конституцию, эстамп, 1791 год

Мария-Антуанетта в образе гарпии, попирающей права человека и Конституцию, эстамп, 1791 год

Фото: CC0 Paris Musees, Musee Carnavalet - Histoire de Paris

«Письмо», в стиле Галантные сцены, 1921 год

«Письмо», в стиле Галантные сцены, 1921 год

Фото: Victoria and Albert Museum

Следующая фотография
1 / 4

Франсуа Юбер Друэ, «Портрет Марии-Антуанетты, королевы Франции, в придворном платье», 1773 год

Фото: Victoria and Albert Museum

Элизабет-Луиза Виже Ле Брун «Портрет Марии-Антуанетты с розой»

Мария-Антуанетта в образе гарпии, попирающей права человека и Конституцию, эстамп, 1791 год

Фото: CC0 Paris Musees, Musee Carnavalet - Histoire de Paris

«Письмо», в стиле Галантные сцены, 1921 год

Фото: Victoria and Albert Museum

Экспозиция Marie Antoinette Style поделена на несколько разделов. Первый — «Мария-Антуанетта: истоки стиля» — построен по хронологическому принципу и охватывает период с 1770 года (год, когда она становится супругой короля Людовика XVI) до казни в 1793-м. В нем собраны бытовые предметы, окружавшие королеву: мебель, одежда, ювелирные изделия, фарфор, музыкальные инструменты. Особого внимания заслуживают кресло с монограммой Марии-Антуанетты из коллекции Музея Виктории и Альберта, чаша на подставке из сервиза Севрской мануфактуры (ее иногда называют «чаша для груди», ошибочно полагая, что ее силуэт повторяет анатомическую форму груди королевской), подвеска с крупной каплей натурального жемчуга (на торгах Sotheby’s ее цена составила $36 млн), последняя прижизненная записка королевы, написанная на пустой странице молитвенника незадолго перед смертью на эшафоте.

Предыдущая фотография
Топ-модель Кейт Мосс в образе Марии-Антуанетты, в объективе Тима Уокера для журнала Vogue US, апрель 2012 года.

Топ-модель Кейт Мосс в образе Марии-Антуанетты, в объективе Тима Уокера для журнала Vogue US, апрель 2012 года.

Кадр из фильма Софии Копполы «Мария-Антуанетта»

Кадр из фильма Софии Копполы «Мария-Антуанетта»

Фото: I WANT CANDY LLC. and Zoetrope Corp

Показ Moschino, осень-зима 2020

Показ Moschino, осень-зима 2020

Фото: PIXELFORMULA, SIPA, Shutterstock

Туфли «Антуанетта» Маноло Бланик, 2005 год

Туфли «Антуанетта» Маноло Бланик, 2005 год

Платье в стиле Марии-Антуанетты

Платье в стиле Марии-Антуанетты

Фото: Victoria and Albert Museum

Следующая фотография
1 / 5

Топ-модель Кейт Мосс в образе Марии-Антуанетты, в объективе Тима Уокера для журнала Vogue US, апрель 2012 года.

Кадр из фильма Софии Копполы «Мария-Антуанетта»

Фото: I WANT CANDY LLC. and Zoetrope Corp

Показ Moschino, осень-зима 2020

Фото: PIXELFORMULA, SIPA, Shutterstock

Туфли «Антуанетта» Маноло Бланик, 2005 год

Платье в стиле Марии-Антуанетты

Фото: Victoria and Albert Museum

Вторая часть — «Мария-Антуанетта: рождение культа стиля» — исследует возрождение интереса к личности казненной королевы во второй половине XIX века. В коллективной памяти закрепился ее романтизированный сентиментальный образ, ставший основой стиля «французского Возрождения», доминировавшего в Великобритании и Северной Америке на протяжении полувека. В то время английские коллекционеры стремились приобретать предметы, связанные с королевой, были сформированы важные коллекции французского искусства XVIII века. Среди ярких экспонатов — карнавальные костюмы работы Чарлза Ворта и других кутюрье, а также фотографии Эжена Атже и Фрэнсиса Фрита.

Предыдущая фотография

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Следующая фотография
1 / 18

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Фото: Victoria and Albert Museum

Третий раздел — «Чары и иллюзии» — посвящен эпохе рубежа веков, когда стиль французской королевы стал олицетворением эскапизма и декаданса, а ее красоту наделяли магическими чертами. Заново осмысленный образ Марии-Антуанетты предстает в дизайне вечерних платьев Жанны Ланвен, акварелей художников Золотого века Эрте и Жоржа Барбье.

Выставка продлится до 22 марта 2026 года.

Нина Спиридонова

Новости компаний Все