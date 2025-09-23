В Ставропольском крае задержан подросток за применение насилия к полицейским

В Советском округе Ставропольского края в рамках расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) задержан 17-летний фигурант. Подросток скрывался от правосудия пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Как сообщалось ранее, 29 апреля в Зеленокумске сотрудники полиции при патрулировании на кладбище сделали замечание группе лиц по поводу распития спиртного в общественном месте.

«Подозреваемые проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение, причинив троим правоохранителям телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы»,— добавили в ведомстве.

Четверо подозреваемых были задержаны по горячим следам. Пятому нападавшему, которым оказался 17-летний подросток, удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск.

В отношении всех нападавших избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн