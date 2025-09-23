Суд наказал супругов из Астрахани за незаконный оборот табачной продукции

Советский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении супружеской пары по уголовному делу о незаконном обороте табачной продукции (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Как выяснилось в суде, до января прошлого года супруги хранили свыше 1 тыс. штук немаркированных пачек сигарет в двух торговых точках в Советском районе Астрахани. Фигуранты реализовывали продукцию, минуя систему «честный знак».

Табачную продукцию изъяли. Фигуранты признали свою вину. По решению суда они получили 2 года и 1,5 года условно с соответствующими испытательными сроками и штрафами в размере более 150 тыс. руб. каждому.

Павел Фролов