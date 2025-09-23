«Россети Урал» выйдут из ПАО «ОГК-2» и продадут 185 тыс. акций предприятия

«Россети Урал» прекратят участие в ПАО «Оптовая генерирующая компания №2» и продадут свою долю акций. Решение об этом было принято на совете директоров, следует из данных на сервере раскрытия корпоративной информации.

Компания продаст 185,6 тыс. акций предприятия общей стоимостью 67 тыс. руб., что составляет 0,00014% уставного капитала. Решение поддержали 10 участников совета директоров, еще один воздержался.

ПАО «ОГК-2» является дочерней компанией «Газпрома». Это крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной мощностью 18,958 ГВт. Основной деятельностью предприятия является производство энергии, оно эксплуатирует ряд электростанций, в том числе Сургутскую ГРЭС-1 и Серовскую ГРЭС. Стоимость акции компании на Московской бирже по данным на 12:00 по мск 23 сентября составляет 0,39 руб.

Анна Капустина