«Россети Урал» выйдут из ПАО «ОГК-2» и продадут 185 тыс. акций предприятия

«Россети Урал» прекратят участие в ПАО «Оптовая генерирующая компания №2» и продадут свою долю акций. Решение об этом было принято на совете директоров, следует из данных на сервере раскрытия корпоративной информации.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Компания продаст 185,6 тыс. акций предприятия общей стоимостью 67 тыс. руб., что составляет 0,00014% уставного капитала. Решение поддержали 10 участников совета директоров, еще один воздержался.

ПАО «ОГК-2» является дочерней компанией «Газпрома». Это крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной мощностью 18,958 ГВт. Основной деятельностью предприятия является производство энергии, оно эксплуатирует ряд электростанций, в том числе Сургутскую ГРЭС-1 и Серовскую ГРЭС. Стоимость акции компании на Московской бирже по данным на 12:00 по мск 23 сентября составляет 0,39 руб.

Анна Капустина

