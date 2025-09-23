В Башкирии проживает более 15 тысяч инвалидов по слуху

В Башкирии проживает более 15 тыс. человек с инвалидностью по слуху, написала в своем Telegram-канале министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, анонсируя Международную неделю глухих и Международный день жестового языка.

По данным переписи населения, на которую ссылается госпожа Иванова, жестовый язык является основным почти для 6,1 тыс. жителей региона.

Неделя глухих в Башкирии будет включать экскурсии, лекции, кинопросмотры, развлекательное событие в парке культуры и отдыхе «Первомайский» и другие мероприятия, организованные башкирским отделением Всероссийского общества глухих, написала министр.

Майя Иванова