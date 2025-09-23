Пятеро жителей Салавата обвиняются в разбоях, грабежах и вымогательстве

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых жителей Салавата возрастом от 34 до 39 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они обвиняются в бандитизме (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), разбое (чч. 1, 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (чч. 1, 2 ст. 163 УК РФ), грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), и покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как полагает следствие, в январе-марте 2023 года 34-летний житель Салавата создал преступную группировку и вовлек в ее деятельность еще четверых. Фигуранты уголовного дела были вооружены огнестрельным оружием, для конспирации передвигались на автомобилях с фальшивыми номерами и использовали для расчетов криптовалюту. Они совершили несколько разбойных нападений, грабежей и вымогательств в Салавате, Стерлитамаке и Ишимбае.

С марта 2023 года по февраль 2024 года обвиняемые под надуманными предлогами, угрожая оружием, требовали у пятерых потерпевших более 100 тыс. руб. В Стерлитамаке, представившись полицейскими, они обвинили двоих граждан, которые находились в припаркованном на улице автомобиле, в незаконном обороте наркотиков, угрожали оружием и привлечением к уголовной ответственности. Не найдя денег, фигуранты уголовного дела заставили одного из них перевести 15 тыс. руб.

Также основатель преступной группировки, угрожая своему знакомому, получил от него перевод на банковскую карту в сумме более 50 тыс. руб.

В мае-июне 2024 года обвиняемые, пытаясь завладеть квартирой жительницы Салавата, вымогали 500 тыс. руб. у одного из потерпевших, который помог хозяйке жилья скрыться. Под предлогом оформления нотариально удостоверенной доверенности фигуранты уголовного дела забрали у него 23,5 тыс. руб.

Пострадавший якобы согласился отдать им 500 тыс. руб., а сам обратился в полицию, и после передачи части денег двум участникам группы их задержали полицейские. В последующем задержали и остальных обвиняемых.

Ущерб от действий фигурантов уголовного дела восьмерым потерпевшим составил более 700 тыс. руб. Во время обысков дома у некоторых обвиняемых нашли наркотики.

Майя Иванова