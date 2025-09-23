В Кугарчинском районе задержали нетрезвого водителя школьного автобуса

Сегодня ночью в деревне Нукаево Кугарчинского района инспекторы ДПС остановили школьный автобус, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения, сообщил в соцсетях начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Медицинское освидетельствование водителя показало 1,170 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Его отстранили от управления автобусом и составили материал об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ). Автобус отправили на штрафстоянку.

На должностных лиц, допустивших нетрезвого водителя к работе, возбудили административные производства (ст.12.32 КоАП РФ).

Майя Иванова