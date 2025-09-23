В Татарстане направили 112 млн рублей на сохранение лесов в 2025 году
За этот год на обеспечение проекта «Сохранение лесов» в Татарстане направили 112 млн руб. Об этом сообщили на брифинге «О ходе реализации регионального проекта „Сохранение лесов в РТ“ в 2025 году и предстоящих акциях».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
112 млн руб. было потрачено на проведение восстановительных работ лесов Татарстана. Также 50 тыс. руб. израсходовано на формирование запаса семян. Всего в 2025 году восстановили 2800 гектаров. Площадь восстановленных лесов по отношению к площади вырубленных и погибших насаждений составила 100% в этом году.
«Ситуация по вредителям штатная, находится под контролем, не вызывает угроз», — сообщил на брифинге министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.
Кроме того, сейчас заготовлено 4310 семян для восстановления и разведения лесов. Плановый показатель на этот год — 11 455 кг.