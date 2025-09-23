Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительной электроэнергией Челябинский компрессорный завод

Энергетики челябинского филиала «Россети Урал» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Бакалинская» в Красноармейском муниципальном округе Челябинской области. Мощность центра питания была увеличена в 2,5 раза: с 6,3 МВА до 16 МВА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал» Фото: Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

Специалисты произвели замену силового трансформатора на новый и выполнили реконструкцию других элементов. В работе использовали современное отечественное оборудование, обладающее высокой степенью надежности. Объем инвестиций в обновление энергообъекта превысил 74 миллионов рублей.

Увеличение мощности позволит обеспечить потребности в электроэнергии крупного промышленного предприятия — ООО «Челябинский компрессорный завод», а также активно развивающегося пригорода южноуральской столицы. Кроме того, благодаря реконструкции подстанции 110 кВ «Бакалинская» повышены надежность и качество электроснабжения жителей Красноармейского округа: деревни Круглое, поселков Петровский, Мирный и других.

Подстанция 110 кВ «Бакалинская» была построена в 2016 году. В названии энергообъекта увековечено имя ветерана компании — Кирилла Гиляриевича Бакалинского, посвятившего свою жизнь развитию электросетевого комплекса Челябинской области.

Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся 2,6 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 886 тыс. МВА. По сетям Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

ПАО «Россети Урал»