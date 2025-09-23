Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Ярославля поручил уменьшить сроки замены уличных светильников

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил рассмотреть вопрос уменьшения сроков устранения нарушений по энергосервисному контракту. Об этом господин Молчанов сказал на открытом совещании в мэрии 23 сентября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что энергосервисный контракт был заключен на семь лет с ярославским филиалом ПАО «МРСК Центра». В рамках него в 2021 году было заменено порядка 27,5 тыс. уличных светильников на светодиодные. Как стало известно на заседании, стороны договорились о том, что на устранение выявляемых нарушений дается три недели. Такие сроки не устроили мэра.

«Срок три недели — однозначно не устраивает. Необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном соглашении к контракту. Будем это обсуждать, в том числе с руководством Россетей. Обязательно должен быть юридический документ, обозначающий эти сроки»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова

Новости компаний Все