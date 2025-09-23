Мэр Ярославля поручил уменьшить сроки замены уличных светильников

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил рассмотреть вопрос уменьшения сроков устранения нарушений по энергосервисному контракту. Об этом господин Молчанов сказал на открытом совещании в мэрии 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что энергосервисный контракт был заключен на семь лет с ярославским филиалом ПАО «МРСК Центра». В рамках него в 2021 году было заменено порядка 27,5 тыс. уличных светильников на светодиодные. Как стало известно на заседании, стороны договорились о том, что на устранение выявляемых нарушений дается три недели. Такие сроки не устроили мэра.

«Срок три недели — однозначно не устраивает. Необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном соглашении к контракту. Будем это обсуждать, в том числе с руководством Россетей. Обязательно должен быть юридический документ, обозначающий эти сроки»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова