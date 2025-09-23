В Бурятии пациентке онкодиспансера по ошибке удалили здоровую почку

СУ СКР по Республике Бурятия расследует уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как сообщили «Ъ» в ведомстве, дело возбуждено после того, как в республиканских СМИ и соцсетях появилась информация об ошибочно проведенной операции в региональном онкодиспансере в Улан-Удэ. Из-за перепутанных МРТ-снимков двух пациентов врачи удалили женщине здоровую почку.

По информации республиканских изданий, пострадавшая пациентка, пенсионерка из Заиграевского района, в настоящее время требует от онкодиспансера пересадку здоровой почки или материальную компенсацию за причиненный здоровью вред. Сообщается также, что минздрав республики принес извинения женщине.

Официально министерство не комментирует ситуацию, ссылаясь на «врачебную тайну».

Влад Никифоров, Иркутск