В компании с «Твое»

Одежда ушедших из России брендов Zara, Bershka и Massimo Dutti снова появилась в магазинах. Товары популярных марок испанской группы Inditex можно найти в некоторых торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Продажу запустила российская сеть молодежной одежды «Твое». Компания объявила о старте проекта «Твое и Ко». Под этим названием в России открылось девять торговых точек, которые продают одежду ушедших брендов. При этом в своих соцсетях компания иронично отмечает, что это «секрет» и просит клиентов никому не рассказывать об этом. Как ритейлеру это удалось? И есть ли у такой бизнес-модели риски? Об этом — Сергей Симонов.

Испанская группа Inditex приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Тогда часть точек закрыли, а некоторые — передали ливанской Daher Group. Она перезапустила продажу одежды под новыми названиями, но ассортимент оставался таким же. Так Zara стала Maag, Pull&Bear переименовался в Dub, Bershka транфсформировалась в Ecru, а Stradivarius теперь называется Vilet. Три месяца назад генеральный директор ритейлера Inditex Оскар Гарсия Масейрас, которому и принадлежат эти бренды, сказал, что пока условий для возвращения компании в Россию «точно нет». Однако продажа зарубежной одежды сейчас осуществляется через «Твое», подтвердил сотрудник горячей линии магазина: «Да, данные товары есть в наличии. Уточнить, какие именно, можно при посещении самой торговой точки. Речь о брендах Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Ocean. Онлайн-заказ, к сожалению, сделать нельзя».

Официальные представители бренда «Твое» на запрос “Ъ FM” не ответили. Сама компания была основана предпринимателем Игорем Юшкевичем в 2002 году на базе холдинга «Русский трикотаж». Спустя 20 лет на фоне санкций основатель сети сменил кипрского владельца бизнеса на компанию из Объединенных Арабских Эмиратов для бесперебойной работы с иностранными контрагентами, писали «Ведомости». Вероятно, именно с помощью посредников в соседних странах ритейлеру удалось завезти одежду ушедших брендов в Россию, считает президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров:

«Если такие продажи происходят, значит, это стоковая коллекция. Я думаю, что речь о закупках в ближайших странах, где эти сети работают.

Если вспомните, один из крупнейших ритейлеров — Familia — огромное количество коллекций в свое время покупал, исходя из стоимости за килограмм товара, и потом в своих магазинах совершенно спокойно продавал по более доступным ценам. Поэтому здесь нет ничего удивительного».

Несмотря на уход из России, иностранные компании активно борются с нарушителями их авторских прав. Один только Calvin Klein успела подать более 130 исков против тех, кто незаконно используют бренд. А, например, Apple в 2023 году оспаривала товарный знак «Ecoapple», который зарегистрировала небольшая компания по производству пастилы «Орловский сад». Зарубежным игрокам важно сохранять свою интеллектуальную собственность. Впрочем, «Твое» претензии от Inditex не грозят, полагает адвокат бюро «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «После массового ухода из России с хлопаньем дверьми бренды в отношении своей продукции уже особой активности здесь не проявляют. Периодически они ходят в Роспатент и продлевают свои права на зарегистрированные ими товарные знаки.

Я не исключаю, что компании этому не то что не препятствуют, а даже поощряют.

Может быть, ради витрины, что называется, бренды изобразят некое негодование, заявив, что это незаконно. Но без присутствия в России реально что-то делать очень сложно».

Впрочем, даже если Inditex решит оспорить действия российского ритейлера, делать это придется в местных судах. Там учтут, что компания из «недружественной страны», и в таких условиях шансы на успех у испанской группы будут невелики.

