В Сибири отменены рейсы «Аэрофлота» в Москву из-за атаки БПЛА

В аэропортах Сибири отменены рейсы «Аэрофлота» как из Москвы, так и в обратном направлении. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево (Новосибирск), отменен вылет двух рейсов «Аэрофлота» в Москву, а также прибытие двух самолетов в Новосибирск. В аэропорту Омска отменены два рейса авиакомпании в Москву и еще два в обратном направлении. В Кемерове также отменены два рейса.

«Аэрофлот» продолжает работу по стабилизации расписания после вчерашних ограничений в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе. Вечером 22 сентября средства ПВО уничтожили на подлете к Москве 30 беспилотников. В связи с этим Шереметьево приостановил прием и отправку рейсов.

Александра Стрелкова