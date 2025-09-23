В Москве 27 сентября закроют внешнюю сторону Садового кольца из-за мотофестиваля

В Москве 27 сентября будет закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца. Дорогу освобождают для участников Московского мотофестиваля, сообщили в Дептрансе столицы. Ведомство советует гостям и жителям города использовать метро для поездок в центр.

Движение закроют с 11:40 мск. Кроме Садового кольца, в этот день движение будет перекрыто на улицах Косыгина (в сторону Воробьевского шоссе), Большая Дорогомиловская и Смоленская, а также на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, Бородинском мосту и съезде с него на набережную Тараса Шевченко.

Точное время восстановления движения Дептранс не сообщил, но уведомил, что дороги станут доступны для проезда автомобилей по мере прохождения мотоколонны.

На время мотофестиваля также с 9:00 26 сентября до 7:00 28 сентября перекроют проезд от улицы Косыгина до Университетского проспекта. 27 сентября с 8:00 до 19:00 будут недоступны для движения различные участки улицы Косыгина, Университетского проспекта и Университетской площади. В некоторых местах ограничений будет запрещена парковка.