Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректору НПО «Искра» продлили контракт еще на пять лет

Совет директоров ПАО НПО «Искра» согласовал продление контракта гендиректору Сергею Юрасову еще на пять лет, сообщается в материалах раскрытия информации.

Сергей Юрасов

Сергей Юрасов

Фото: Владимир Ламзин

Сергей Юрасов

Фото: Владимир Ламзин

Господин Юрасов был назначен генеральным директором НПО «Искра» в декабре 2020 года.

Кроме того, совет директоров ПАО НПО «Искра» назначил внеочередное собрание акционеров на 31 октября. В повестке — досрочное переизбрание совета директоров общества, избрание нового состава совета директоров.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. Входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».