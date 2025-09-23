Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокурором Ивантеевского района Саратовской области стал Андрей Дергунов

Прокуратуру Ивантеевского района Саратовской области возглавил младший советник юстиции Андрей Дергунов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Андрей Дергунов назначен на указанную должность приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 22 сентября этого года. У него есть высшее юридическое образование, к службе в органах прокуратуры он приступил в сентябре 2016 года.

Новый прокурор Ивантеевского района с марта прошлого года замещал должность зампрокурора Новоузенского района. До этого он работал старшим помощником прокурора Малокарачаевского района, помощником Усть-Джегутинского межрайонного прокурора Карачаево-Черкесской Республики, помощником, старшим помощником прокурора Ленинского района Саратова.

Павел Фролов