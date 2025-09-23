В Челябинской области военного осудили за вымогательство

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего в вымогательстве денег у участника СВО (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военный под угрозой применения насилия потребовал у участника СВО деньги. Последний в ноябре прошлого года снял из четырех разных банкоматов в Чебаркуле 800 тыс. руб. со своего счета и передал вымогателю. Однако тот завладел телефоном потерпевшего и перевел с его счета знакомым еще 1 млн руб.

Виновность военного доказали благодаря свидетельским показаниям, и сведениям банков. Кроме того, в постельных принадлежностях в казарме обнаружили 350 тыс. руб. наличными. Осужденный должен возместить потерпевшему имущественный вред.

Виталина Ярховска