Принят законопроект о звании «Заслуженный работник ветеринарной службы Удмуртии»

Госсовет Удмуртии принял законопроект об утверждении почетного звания «Заслуженный работник ветеринарной службы Удмуртии». Такое решение было принято на 25-й сессии регионального парламента сегодня, 23 сентября. Законопроект поддержали 45 депутатов.

Проект направлен на «повышение мотивации, поощрения работников ветеринарной службы как государственной, так и частной системы». Звание предлагается присваивать тем, кто проработал по соответствующей специальности более 20 лет и имеет ведомственные и/или региональные награды.