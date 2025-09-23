Нижегородские власти примут «необходимые меры» для нормализации ситуации на АЗС

В правительстве Нижегородской области примут «все необходимые меры» для стабилизации ситуации с топливом. Губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что дал соответствующие поручения своим заместителям Сергею Морозову и Андрею Саносяну. Какие именно меры запланированы, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее жители региона неоднократно жаловались на отсутствие некоторых видов бензина на заправках.

Вопрос по ситуации с топливом обсудили на оперативном совещании в правительстве 22 сентября. «Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области»,— отметил господин Никитин. Он добавил, в ближайшие дни «все должно нормализоваться».

Галина Шамберина