В Златоусте продают ликеро-водочный завод за 100 млн рублей

В Челябинской области на продажу выставлен Златоустовский ликеро-водочный завод. Стоимость объекта оценена в 100 млн руб. Соответствующее объявление о продаже размещено на сайте Avito.

Производственный комплекс расположен по улице Октябрьской, 20. Согласно данным из объявления, его площадь составляет более 13 тыс. кв. м., а земельного участка — 18,6 тыс. кв. м. Помимо завода, в состав комплекса входят склады и офисы. На территории проведены все необходимые инженерные коммуникации.

Златоустовский ликероводочный завод является филиалом АО «Росспиртпрома» в Челябинской области.

Ольга Воробьева