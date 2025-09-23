Экс-замначальника РОСП в Ижевске задержали по делу о сливе данных о должниках

Бывшего замначальника Октябрьского отдела судебных приставов (РОСП) в Ижевске обвинили в превышении должностных полномочий (ст. 296 УК) по делу о передаче данных своему знакомому о должниках, сообщили в СУ СКР по региону.

Следствие считает, что судебный пристав в 2023-2024 годах за деньги неоднократно передавал информацию о должниках из служебной системы своему знакомому, который занимается банкротством физлиц.

Его действия пресекли сотрудники регионального УФСБ совместно со следователями СК. Фигурант задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.