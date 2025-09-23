В Ставрополе новый модуль городской больницы скорой помощи откроют в 2026 году

В январе 2026 года в Ставрополе планируют завершить строительство нового модуля приемного отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

Отмечается, что новый корпус площадью 1 тыс. кв. м позволит разделить потоки пациентов по тяжести состояния, разместить высокотехнологичное медицинское оборудование, комфортно принимать до 160 пациентов одновременно

«Строительно-монтажные работы — в частности, задействование спецтехники, перенос тепло- и энергоснабжающих коммуникаций, благоустройство прилегающей территории, шум, спил деревьев (взамен которых мы высадим новые) и многое другое, создадут временный дискомфорт для жителей близлежащих домов и пациентов больницы»,— предупредили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что все действия согласованы с администрацией города и контролирующими органами.

Наталья Белоштейн