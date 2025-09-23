С экс-главы Иванова взыскали 3 млн выписанных самому себе премий

В Иванове суд удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании с бывшего главы города Владимира Шарыпова 3 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в прокуратуре Ивановской области.

«Установлено, что Владимир Шарыпов, занимая должность главы городского округа Иваново, в период с 2016 года по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Их общая сумма превысила 3 млн руб.»,— рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как подчеркнули в прокуратуре, в нарушение закона мер к урегулированию конфликта интересов принято не было. Поэтому прокурор региона обратился в суд с иском о взыскании средств в пользу муниципального образования. Суд поддержал иск, решение вступило в силу.

В июне 2024 года Владимир Шарыпов принял решение о досрочной отставке в связи с переходом на должность советника главы региона. При этом еще до избрания на пост мэра в 2016 году господин Шарыпов несколько лет работал в областном правительстве. «Ъ» сообщал, что после отставки мэра прокуратура Ивановской области опубликовала пресс-релиз, в котором напомнила, что ранее проинформировала губернатора о «системных нарушениях в работе администрации областного центра».

По данным ведомства, «недостатки управленческих решений» привели к просчетам в расселении аварийного и содержании муниципального жилья, отсутствию комплексного подхода к развитию города, трудностям в содержании дорожной сети и нарушениям антикоррупционного законодательства.

Алла Чижова