В Ставропольском крае водитель Lada скончался в больнице после ДТП

В городской больнице Новопавловска Кировского округа от полученных травм в ДТП скончался 69-летний водитель Lada Kalina. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в Новопавловске водитель автомобиля Lada Kalina не пропустил Kia под управлением 19-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием Lada.

Сотрудники ГАИ выяснили, что погибший водитель за последние два года более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Оба водителя на момент происшествия были трезвы.

Наталья Белоштейн