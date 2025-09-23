Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае водитель Lada скончался в больнице после ДТП

В городской больнице Новопавловска Кировского округа от полученных травм в ДТП скончался 69-летний водитель Lada Kalina. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в Новопавловске водитель автомобиля Lada Kalina не пропустил Kia под управлением 19-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием Lada.

Сотрудники ГАИ выяснили, что погибший водитель за последние два года более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Оба водителя на момент происшествия были трезвы.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все