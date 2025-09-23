Летевшие в Москву и Казань самолеты сели в Ульяновске из-за атак БПЛА

В понедельник вечером, около 23 часов, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) им. Карамзина совершил посадку самолет, выполнявший авиарейс DP 6922 Махачкала — Москва (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Экипаж избрал Ульяновск в качестве запасного аэродрома в связи с объявленной в московском регионе беспилотной опасностью.

Как сообщил «Ъ-Волга» гендиректор АО «Аэропорт Ульяновск» Сергей Наконечный, поздно вечером в понедельник также из-за атаки на Москву украинских БПЛА избрали Ульяновск в качестве запасного аэродрома самолеты, выполнявшие авиарейсы Волгоград — Москва (Шереметьево) и Сочи — Москва (Шереметьево). После полуночи, после снятия беспилотной опасности, авиарейсы вылетели в Москву.

Утром, около 10:30 по местному времени, также в Ульяновске совершил посадку самолет, выполнявший авиарейс Кемерово — Казань из-за беспилотной опасности, объявленной в аэропорту Казани.

Из-за значительных задержек в Москве авиарейсов, связанных с атаками БПЛА, во вторник авиакомпания «Россия» отменила авиарейс FV 6075 (5076) Москва — Ульяновск — Москва (по расписанию прилет в Ульяновск в 13:50, вылет из Ульяновска в 14:50), также во вторник отменен рейс авиакомпании «Победа» DP 465 (466) Москва — Ульяновск — Москва (прилет в 16:20, вылет в 16:40).

Во вторник утром Минобороны РФ сообщило, что всего «с полуночи до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым». Мэр Москвы Сергей Собянин, начиная с 20:30 мск понедельника до утра вторника в своем Telegram-канале постоянно сообщал о сбитых украинских БПЛА, направлявшихся на Москву. Всего, по его сообщениям, было сбито 33 вражеских БПЛА.

Сергей Титов, Ульяновск