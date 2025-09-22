Проект нового моста через Каму за год подорожал на 8 млрд рублей

Стоимость возведения моста через Каму в Перми составляет 85,8 млрд руб., что на 8,3 млрд руб. больше, чем в 2024 году. Новые оценочные данные о стоимости стройки содержатся в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края. В региональной адресной инвестпрограмме от 2024 года стоимость нового камского моста оценивалась в 77,49 млрд руб.

Сроки возведения объекта в новом проекте программы остаются прежними — с 2021 по 2030 год. Проект предполагается возвести в рамках концессионного договора.

Напомним, что в 2023 году региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства Камского моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу). Работы первого этапа строительства моста стартовали в июне 2024 года — это возведение новой кольцевой развязки на площади Гайдара. Завершить данный этап планируется в 2025 году.