В Ярославле попала в аварию скорая с пациентом

В Ярославле вечером 22 сентября на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной произошла авария с участием машины скорой помощи, которая перевозила пациента. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попавшая в аварию машина скорой помощи

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Попавшая в аварию машина скорой помощи

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как следует из обпубликованной в соцсетях записи с камеры видеонаблюдения, скорая выезжала с улицы Чернопрудной на Фрунзе с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. Машина ехала с низкой скоростью. Водитель легкового автомобиля, который двигался по Фрунзе, не уступил дорогу скорой, столкнулся с ней, после чего его автомобиль оказался на разделительной полосе.

Как сообщили в Минздраве, водитель легковой машины пострадал, его доставили в больницу скорой помощи им. Соловьева. Сотрудники бригады скорой помощи и пациент, которого перевозила спецмашина, не пострадали.

Антон Голицын