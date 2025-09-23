Из-за ОРВИ очные занятия приостановлены в 32 школах Прикамья

В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в 105 классах 32 школ приостановлен очный образовательный процесс. Также на карантин ушли 35 групп в 32 детских садах. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В Пермском крае зарегистрировано 20,4 тыс. заболевших ОРВИ с 15 по 21 сентября. Среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.